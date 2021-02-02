За прошлый год Сервисные центры МВД выполнили 2 млн регистраций и перерегистраций авто. Кроме того, в 2020 году "права" получили 300 тысяч водителей.

В целом за прошлый год Сервисные центры МВД предоставили 4,5 млн услуг. Примерно половина из них связана с регистрацией автотранспорта.

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"За 2020 год мы предоставили 4,5 млн услуг. Выпустили на дороги больше 300 тысяч новых водителей и осуществили до 2 млн регистраций/перерегистраций авто", – говорится в сообщении главного Сервисного центра МВД.