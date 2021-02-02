За минулий рік Сервісні центри МВС виконали 2 млн реєстрацій та перереєстрації авто. Крім того у 2020 році "права" отримали 300 тисяч водіїв.

Загалом з минулий рік Сервісні центри МВС надали 4,5 млн послуг. Приблизно половина з них пов’язані з реєстрацією автотранспорту.

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“За 2020 рік ми надали 4,5 млн послуг. Випустили на дороги більше 300 тисяч нових водіїв та здійснили до 2 млн реєстрацій/перереєстрації авто”, - сказано в повідомленні головного Сервісного центру МВС.