В январе-июне 2021 г. МТСБУ осуществило 3,7 тыс. шт. выплат из Фонда защиты потерпевших на общую сумму 141,7 млн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло на 18,6%, сумма выплат – на 36%.

Наибольшее количество выплат было сделано за вред, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО), – 2,4 тыс. выплат на сумму 95,8 млн. количество выплат по этой статье по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. увеличилось на 22,5%, а сумма выплат – на 40,3%. Таким образом, темп роста выплат за необеспеченные средства превышает общую динамику выплат из фондов Бюро.

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Удельный вес выплат за необеспеченные транспортные средства в общем количестве выплат составил почти 63,1%, в общей сумме выплат – 67,6%. Оба показателя незначительно увеличились по сравнению с 1 полугодием прошлого года.

Также увеличилось количество выплат, сделанных за водителей льготных категорий. В 1 полугодии прошлого года она составляла 0,58 тыс. шт., тогда как в тот же период текущего года – 0,72 тыс. шт. (рост на 25,1%). Сумма выплат также увеличилась на 45,3% и составила почти 26,4 млн. удельный вес выплат за льготников составляет 19,4% по количеству и 18,6% по сумме выплат (+1 п. п. к показателям первого полугодия 2020 г.).

"Последние годы наблюдается постоянный рост выплат за водителей, относящихся к льготной категории. Мы считаем, что надо ввести механизм, когда человек, который законодательно имеет право на льготу, сможет реализовать ее путем обращения в любой страховой компании для получения бесплатного полиса ОСАГО на свой автомобиль. Если по вине водителя-льготника произойдет ДТП, то страховщику сумму выплаты компенсирует МТСБУ. Сейчас в соответствии с законом "Об ОСАГО" льготники не имеют договоров ОСАГО. Это мешает даже точно проанализировать ситуацию, хотя по оценкам, только участников боевых действий либо приравненных к ним лиц в стране больше, чем полмиллиона", – комментирует генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

В первом полугодии 2021 г. МТСБУ выплатило почти 3,4 млн. по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами. Это на 69,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и связано с тем, что в течение 2020 г. МТСБУ осуществило подавляющую часть выплат за нескольких страховщиков-банкротов ("Наста", "Украина", "Добробут", "Миська").

По обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, осуществлено выплат путем возврата базового гарантийного взноса таких страховщиков в фонд МТСБУ на сумму 12,2 млн. грн. Это почти в три раза больше, чем в 1 полугодии 2020 г., что вызвано значительным объемом выплат за страховые компании "Галицкая" и "Киев Ре".

Традиционно остаются минимальными выплаты за неустановленное транспортное средство (3,3 млн. грн.) и за ДТП, вызванные автомобилями, которыми завладели в результате противоправных действий (0,7 млн. грн.).

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко отметил: "Недавно возобновлена работа над проектом закона "Об ОСАГО". МТСБУ много раз заявляло, что несправедливые условия выплат за компании, которые ушли с рынка, надо менять. Мы настаиваем, чтобы в новом законе была закреплена норма, согласно которой Бюро сможет начать осуществлять регламентные выплаты за страховщиков, которые не выполнили своих обязательств, через определенный, четко определенный срок, независимо от формальных процедур их банкротства".