В первом полугодии 2020 года МТСБУ осуществило выплаты из гарантийных фондов Бюро на общую сумму более 104,3 млн. грн.

В январе-июне 2020 МТСБУ осуществило 3154 выплат из гарантийных фондов Бюро на общую сумму более 104,3 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат уменьшилось –на 4,3%, что может быть обусловлено общим снижением интенсивности дорожного движения во время карантина. При этом сумма выплат выросла на 10,6%.

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Наибольшее количество выплат было сделано за вред, причиненный владельцами необеспеченных транспортных средств (которые стали виновниками ДТП, не имея действующего полиса ОСАГО): 1931 выплаты на сумму 68, 6 млн. грн. По итогам января-июня 2019 года показатель составлял 1568 выплат на общую сумму почти 54,6 млн. грн. Таким образом, количество выплат по этой статье увеличилось на 23,2%, а сумма выплат –на 25,7%.

Удельный вес таких выплат за необеспеченные транспортные средства в общем количестве выплат составила почти 61,2% (+13,7% к показателям за 1 полугодие 2019 года), в общей сумме выплат – 65,9% (+7,9%) .

Также увеличилось количество выплат с водителей льготных категорий. В 1 полугодии прошлого года оно составляло 494 шт., тогда как за тот же период текущего года – 573 шт. (Рост на 16%). Сумма выплат также увеличилась на 22,8% и составила почти 18 млн. грн. Удельный вес выплат за льготников составляет 18,2% по количеству и 17,2% по сумме выплат.

В первом полугодии 2020 МТСБУ выплатило почти 10,8 млн. грн. по обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами. Это на 58,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост связан с началом выплат по обязательствам СК "Украина" и "Наста" во втором полугодии 2019 года.

По обязательствам компаний, прекративших деятельность на рынке ОСАГО, но еще не признанных банкротами в установленном законодательством порядке, осуществлены выплаты путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ, на сумму 4,2 млн. грн., что на 72,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое уменьшение наблюдается вследствие сокращения количества таких страховщиков (с 12 компаний в 1 полугодие 2019 года до 5 в тот же период текущего года).

Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко отметил, что Бюро ведет постоянную работу, направленную на ускорение и упрощение процесса регламентных выплат. В частности, с 15 июля согласование приказов на выплату будет осуществляться в СЭД (система электронного документооборота) МТСБУ, что позволит ускорить процесс визирования таких документов. Получатель регламентной выплаты, как и раньше, увидит в личном виртуальном кабинете изменении статуса выплатного дела на "документы переданы для оплаты".

С 1 августа МТСБУ будет принимать документы от аварийных комиссаров в диджитальном виде, заверенные электронной печатью.

"Цифровизация бизнес-процессов Бюро позволяет существенно сократить затраты времени на обработку документов, положительно влияет на скорость осуществления выплат из фондов МТСБУ. В ближайшее время мы также введем регистрацию исходящих документов через СЭД. На практике это означает, что такие документы, необходимые для осуществления выплаты, как запросы в суд, обращение в органы МВД, запросы к виновнику ДТП, будут автоматически визироваться и подписываться в системе электронного документооборота, потом либо автоматически направляться получателю по электронной почте, или обычной, если это необходимо".

Также Владимир Шевченко отмечает, что МТСБУ рассматривает возможность организации процесса подачи документов на получение регламентных выплат из фондов Бюро через офис любого страховщика ОСАГО. "Это было бы удобно для тех пострадавших, кто живет в регионах, но такое решение требует изменений в нормативной базе, поэтому должно быть тщательно проработано".

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