Кто из страховщиков являются лидерами по количеству заключенных в 1 квартале договоров ОСАГО? А по количеству полученных страховых платежей?

Не всегда компания, собравшая больше всего средств автомобилистов, является лидером по выплатам. И все же в компаниях, которые активно развивают автомобильное направление страхования, как правило, выгоднее страховаться.

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В общем, в 1 кв. 2020 г. количество заключенных договоров ОСАГО составило почти 1,8 млн. шт. (на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Сумма страховых платежей составляет 1,3 млрд. грн. (+20%).

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