Хто з страховиків є лідерами за кількістю укладених в 1 кварталі договорів ОСЦПВ? А за кількістю отриманих страхових платежів?

Не завжди компанія, яка зібрала найбільше коштів автомобілістів, є лідером з виплат. Та все ж у компанія які активно розвивають автомобільний напрямок страхування, зазвичай, вигідніше страхуватись.

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Загалом, в 1 кв. 2020 р. кількість укладених договорів ОСЦПВ склала майже 1,8 млн. шт. (на 0,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року). Сума страхових платежів становить 1,3 млрд. грн. (+20%).

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