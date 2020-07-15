У першому півріччі 2020 р. МТСБУ здійснило виплати з гарантійних фондів Бюро на загальну суму понад 104,3 млн. грн.

У січні-червні 2020 р. МТСБУ здійснило 3154 виплат з гарантійних фондів Бюро на загальну суму понад 104,3 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виплат зменшилась – на 4,3%, що може бути обумовлено загальним зниженням інтенсивності дорожнього руху під час карантину. При цьому сума виплат зросла на 10,6%.

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Найбільша кількість виплат була зроблена за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ): 1931 виплати на суму 68, 6 млн. грн. За підсумками січня –червня 2019 р. показник складав 1568 виплат на загальну суму майже 54,6 млн. грн. Таким чином, кількість виплат за цією статтею збільшилась на 23,2%, а сума виплат – на 25,7%.

Питома вага таких виплат за незабезпечені транспортні засоби у загальній кількості виплат склала майже 61,2% (+13,7% до показників за 1 півріччя 2019 р.), у загальній сумі виплат – 65,9% (+7,9%).

Також збільшилась кількість виплат, зроблених за водіїв пільгових категорій. В 1 півріччі минулого року вона становила 494 шт., тоді як у той же період поточного року – 573 шт. (зростання на 16%). Сума виплат також збільшилась на 22,8% і склала майже 18 млн. грн. Питома вага виплат за пільговиків становить 18,2% за кількістю та 17,2% за сумою виплат.

У першому півріччі 2020 р. МТСБУ виплатило майже 10,8 млн. грн. за зобов’язаннями по ОСЦПВ страховиків, що визнані банкрутами. Це на 58,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зростання пов’язане з початком виплат за зобов’язаннями СК «Україна» та «Наста» в другому півріччі 2019 р.

За зобов’язаннями компаній, що припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку, здійснено виплат шляхом повернення базового гарантійного внеску (БГВ) таких страховиків до фонду МТСБУ, на суму 4,2 млн. грн., що на 72,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таке зменшення спостерігається внаслідок скорочення кількості таких страховиків (з 12 компаній в 1 півріччя 2019 р. до 5 в той же період поточного року).

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко зазначив, що Бюро веде постійну роботу, спрямовану на прискорення та спрощення процесу регламентних виплат. Зокрема, з 15 липня узгодження наказів на виплату здійснюватиметься в СЕД (системі електронного документообігу) МТСБУ, що дасть змогу пришвидшити процес візування таких документів. Отримувач регламентної виплати, як і раніше, побачить в особистому віртуальному кабінеті зміну статусу виплатної справи на «документи передані на оплату».

З 1 серпня МТСБУ прийматиме документи від аварійних комісарів в діджитальному вигляді, завірені електронною печаткою.

«Цифровизація бізнес-процесів Бюро дозволяє суттєво скоротити витрати часу на обробку документів, що позитивно впливає на швидкість здійснення виплат з фондів МТСБУ. Найближчим часом ми також запровадимо реєстрацію вихідних документів через СЕД. На практиці це означає, що такі документи, необхідні для здійснення виплати, як запити до суду, звернення до органів МВС, запити до винуватця ДТП, будуть автоматично візуватись і підписуватись у системі електронного документообігу, потім або автоматично надсилатись отримувачу електронною поштою, або звичайною, якщо це необхідно».

Також Володимир Шевченко зауважує, що МТСБУ розглядає можливість організації процесу подання документів на отримання регламентних виплат з фондів Бюро через офіс будь-якого страховика ОСЦПВ. «Це було б зручно для тих постраждалих, хто живе в регіонах, але таке рішення вимагає змін до нормативної бази, тож має бути ретельно опрацьоване».

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