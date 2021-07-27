У січні-червні 2021 р. МТСБУ здійснило 3,7 тис. шт. виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 141,7 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виплат зросла на 18,6%, сума виплат – на 36%.

Найбільша кількість виплат була зроблена за шкоду, заподіяну власниками незабезпечених транспортних засобів (які стали винуватцями ДТП, не маючи чинного полісу ОСЦПВ), – 2,4 тис. виплат на суму 95,8 млн. грн. Кількість виплат за цією статтею у порівнянні з аналогічним періодом 2020 р. збільшилась на 22,5%, а сума виплат – на 40,3%. Таким чином, темп зростання виплат за незабезпечені транспортні засоби перевищує загальну динаміку виплат з фондів Бюро.

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Питома вага виплат за незабезпечені транспортні засоби у загальній кількості виплат склала майже 63,1%, у загальній сумі виплат – 67,6%. Обидва показники незначно збільшились у порівняні з 1 півріччям минулого року.

Також збільшилась кількість виплат, зроблених за водіїв пільгових категорій. В 1 півріччі минулого року вона становила 0,58 тис. шт., тоді як у той же період поточного року – 0,72 тис. шт. (зростання на 25,1%). Сума виплат також збільшилась на 45,3% і склала майже 26,4 млн. грн. Питома вага виплат за пільговиків становить 19,4% за кількістю та 18,6% за сумою виплат (+1 в.п. до показників першого півріччя 2020 р.).

"Останні роки спостерігається постійне зростання виплат за водіїв, що відносяться до пільгової категорії. Ми вважаємо, що треба запровадити механізм, коли людина, що законодавчо має право на пільгу, зможе реалізувати її шляхом звернення до будь-якої страхової компанії для отримання безкоштовного поліса ОСЦПВ на свою автівку. Якщо з вини водія-пільговика станеться ДТП, то страховику суму виплати компенсує МТСБУ. Зараз відповідно до закону "Про ОСЦПВ" пільговики не мають договорів ОСЦПВ. Це заважає навіть точно проаналізувати ситуацію, хоча за оцінками, лише учасників бойових дій або прирівняних до них осіб в країні більше, ніж півмільйона", – коментує генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

У першому півріччі 2021 р. МТСБУ виплатило майже 3,4 млн. грн. за зобов’язаннями з ОСЦПВ страховиків, що визнані банкрутами. Це на 69,1 % менше, ніж за аналогічний період минулого року, і пов’язано з тим, що протягом 2020 р. МТСБУ здійснило переважну частину виплат за декількох страховиків-банкрутів ("Наста", "Україна", "Добробут", "Міська").

За зобов’язаннями компаній, що припинили діяльність на ринку ОСЦПВ, але ще не визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку, здійснено виплат шляхом повернення базового гарантійного внеску таких страховиків до фонду МТСБУ, на суму 12,2 млн. грн. Це майже в три рази більше, ніж в 1 півріччі 2020 р., що викликано значним обсягом виплат за страхові компанії "Галицька" та "Київ Ре".

Традиційно мінімальними залишаються виплати за невстановлений транспортний засіб (3,3 млн. грн.) та за ДТП, спричинені автівками, якими заволоділи внаслідок протиправних дій (0,7 млн. грн.).

Генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко зауважив: "Нещодавно поновлено роботу над проектом закону "Про ОСЦПВ". МТСБУ багато разів заявляло, що несправедливі умови виплат за компанії, які пішли з ринку, треба міняти. Ми наполягаємо, щоб в новому законі була закріплена норма, згідно з якою Бюро зможе почати здійснювати регламентні виплати за страховиків, які не виконали свої зобов'язань, через певний, чітко визначений термін, незалежно від формальних процедур їх банкрутства".