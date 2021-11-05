В текущем году правоохранители направили в суд 300 обвинительных актов по факту ДТП в состоянии опьянения.

Об этом написала на своей странице в соцсети Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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“За 10 месяцев 2021 года мы направили в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП. Такая же тенденция наблюдается в последние три года. Всего в этом году зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями”, – сообщила Ирина Венедиктова.