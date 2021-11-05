Протягом поточного року правоохоронці направили до суду 300 обвинувальних актів за фактом ДТП у стані сп'яніння.

Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

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“За 10 місяців 2021 року ми скерували до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП. Така ж тенденція спостерігається останніх три роки. Загалом цьогоріч зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками”, – повідомила Ірина Венедіктова.