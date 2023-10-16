В третьем квартале 2023 года автопроизводители выпустили 45 новых автомобилей по всему миру. Hyundai Group лидировала, за ней следовали Mercedes-Benz и многочисленные китайские бренды.

С июля по сентябрь текущего года мировая автомобильная промышленность представила 45 новых автомобилей. Это количество учитывает окончательные производственные версии, включая транспортные средства, еще не доступные для приобретения.

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Легкие коммерческие автомобили исключаются, но пикапы – нет. Подсчет включает автомобили, выпущенные в Китае, Японии, Корее, Соединенных Штатах, Европе, Индии и других развивающихся рынках, но исключающих автомобильный рынок Ирана.

Несмотря на замедление роста продаж новых автомобилей по всему миру, отрасль выглядит достаточно занятой. Кроме 45, запущенных в третьем квартале новых моделей, мы видим, что за последние шесть месяцев было представлено 90 новых моделей. Многие из них электрические, но хватает автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Китай с половиной запусков

Новые модели автомобилей, которые публика увидела в третьем квартале 2023 года, имеют разное происхождение. На Китай приходится половина из них – 23, что дополнительно подтверждает мощный толчок автомобильной промышленности страны. Кроме того, многие компании имеют все более конкурентоспособные модели с глобальным потенциалом. Значительная часть этих новых автомобилей может поступить на внешние рынки в ближайшие месяцы.

Остальные новые материалы поступили из Европы, Соединенных Штатов, Кореи и Японии. В Европе было представлено 11 новых автомобилей, в том числе пять от германских брендов, три от британских брендов, два из Франции и одна новая модель в Италии.

Японские производители выпустили пять новых моделей, а затем четыре от южнокорейских коллег. Всего две новейшие модели представили американские производители.

Hyundai-Kia с наибольшим количеством новых автомобилей

Hyundai Group является автопроизводителем, представившим наибольшее количество новых автомобилей за этот период. Мы видели запуск пятого поколения Santa Fe, Kia K3, который будет производиться в Мексике для развивающихся рынков и нового Kia EV5 как полностью электрической альтернативы Sportage. Мы также получили версию купе Genesis GV80.

Следующим является Mercedes-Benz с тремя новинками за этот период, в том числе AMG GT второго поколения, CLE Coupe и CLE Cabriolet. Между тем, в Китае несколько брендов выпустили три новых модели. Среди них Geely, FAW и BYD, один из самых динамичных китайских производителей оригинальных автомобилей. 12 автопроизводителей представили две новые модели, пять из которых показали один дебют.