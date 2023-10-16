У третьому кварталі 2023 року автовиробники випустили 45 нових автомобілів у всьому світі. Hyundai Group лідирувала, за нею йшли Mercedes-Benz і численні китайські бренди.

З липня по вересень цього року світова автомобільна промисловість представила 45 нових автомобілів. Ця кількість враховує остаточні виробничі версії, включаючи транспортні засоби, які ще не доступні для придбання.

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Легкі комерційні автомобілі виключаються, але пікапи - ні. Підрахунок включає автомобілі, випущені в Китаї, Японії, Кореї, Сполучених Штатах, Європі, Індії та інших ринках, що розвиваються, але виключає автомобільний ринок Ірану.

Незважаючи на уповільнення зростання продажів нових автомобілів у всьому світі, галузь виглядає досить зайнятою. Крім 45, запущених у третьому кварталі нових моделей, ми бачимо, що за останні шість місяців було представлено 90 нових моделей. Багато з них електричні, але не бракує автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Китай з половиною запусків

Нові моделі автомобілів, які публіка побачила в третьому кварталі 2023 року, мають різне походження. На Китай припадає половина з них — 23, що додатково підтверджує потужний поштовх автомобільної промисловості країни. Крім того, багато з цих компаній мають все більш конкурентоспроможні моделі з глобальним потенціалом. Значна частина цих нових автомобілів може надійти на зовнішні ринки найближчими місяцями.

Решта нових матеріалів надійшли з Європи, Сполучених Штатів, Кореї та Японії. У Європі було представлено 11 нових автомобілів, у тому числі п'ять від німецьких брендів, три від британських брендів, два з Франції та одна нова модель в Італії.

Японські виробники випустили п'ять нових моделей, а потім чотири від південнокорейських колег. Всього дві нові моделі представили американські виробники.

Hyundai-Kia з найбільшою кількістю нових автомобілів

Hyundai Group є автовиробником, який представив найбільшу кількість нових автомобілів за цей період. Ми бачили запуск п’ятого покоління Santa Fe, Kia K3, який буде виготовлятися в Мексиці для ринків, що розвиваються, і нового Kia EV5 як повністю електричної альтернативи Sportage. Ми також отримали версію купе Genesis GV80.

Наступним є Mercedes-Benz з трьома новинками за цей період, зокрема AMG GT другого покоління, CLE Coupe і CLE Cabriolet. Тим часом у Китаї кілька брендів випустили три нові моделі. Серед них Geely, FAW і BYD, один із найдинамічніших китайських виробників оригінальних автомобілів. 12 автовиробників представили дві нові моделі, п’ять з яких продемонстрували один дебют.