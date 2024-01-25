Рекордные 37 953 электрокаров было ввезено в Украину за 2023 год. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8 996 электроавто.

Рекордное количество электромобилей - почти 38 тысяч - было импортировано в Украину в 2023 году. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году. Самыми популярными марками стали Volkswagen, Tesla и Nissan. А Львовская область является лидером по количеству регистраций таких транспортных средств.

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Всего на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых авто в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла лишь 1,2%.

Больше всего импортируемых электромобилей было зарегистрировано во Львовской области - 5 133 авто. На втором месте Киев - 4 913 электромобилей, а на третьем - Одесская область, там зарегистрировано 3 412 электрокаров.

Самыми популярными марками электромобилей в Украине в 2023 году стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault и Honda.

Самой востребованной моделью электромобиля уже 4 года подряд остается Nissan Leaf. Более 5 тысяч таких авто ввезли в Украину в прошлом году. На втором месте по востребованности Volkswagen ID.4 - 3 770 авто. Замыкает тройку лидеров Tesla Model 3 - 3 291 электрокара.

Самым старым электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo 2000 года.