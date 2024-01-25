Рекордні 37 953 електрокарів було ввезено в Україну за 2023 рік. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

Рекордну кількість електромобілів — майже 38 тисяч — було імпортовано в Україну у 2023 році. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році. Найпопулярнішими марками стали Volkswagen, Tesla та Nissan. А Львівщина є лідером за кількістю реєстрацій таких транспортних засобів.

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Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.

Найбільше імпортованих електромобілів було зареєстровано на Львівщині — 5 133 авто. На другому місці Київ — 4 913 електромобілів, а на третьому — Одеська область, там зареєстровано 3 412 електрокари.

Найпопулярнішими марками електромобілів в Україні у 2023 році стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda.

Найзатребуванішою моделлю електромобіля вже 4 роки поспіль залишається Nissan Leaf. Понад 5 тисяч таких авто ввезли в Україну торік. На другому місці по затребуваності Volkswagen ID.4 — 3 770 авто. Замикає трійцю лідерів Tesla Model 3 — 3 291 електрокари.

Найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року.