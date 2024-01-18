Для в’їзду в Європейський Союз власникам електромобілів потрібно буде мати “паспорт батареї” – цифровий документ, що матиме інформацію про вік батареї, її стан та походження.

Як повідомляє AUTO-Consulting, ці нововведення запровадять з лютого 2027 року, для автомобілів, що продаються в ЄС. Цифрові документи будуть пов'язані з VIN- і QR-кодом, який при скануванні розкриватиме детальну інформацію про стан батареї, ємність, відсоток заряду, походження сировини, склад електроліту, тощо.

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Європейська влада ще не визначила, яку саме інформацію повинен містити документ, але трирічний проєкт, очолюваний компанією Systemiq під назвою Battery Pass Consortium, з бюджетом $8,87 млн, створений визначити саме це.

Проєкт фінансований Федеральним міністерством економіки та кліматичних дій Німеччини, і включає 11 партнерів-автовиробників, таких як Audi та BMW, а також компанію Circulor, яка виступає в ролі технічного лідера.

Вони запропонували включити в паспорт 90 пунктів інформації в семи категоріях: загальна інформація про батарею та виробника; відповідність, сертифікація та маркування; вуглецевий слід батареї; комплексна перевірка ланцюга постачання; матеріали та склад батареї; циклічність та ресурсоефективність; продуктивність та довговічність.

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За межами ЄС паспорти батарей можуть використовуватися для різних цілей і в незареєстрованому вигляді. Хоча в інших країнах їх не вимагатимуть, вони можуть слугувати доказом того, що електромобіль має право на пільги, які діють для екологічно чистих транспортних засобів.

Виробники матимуть доступ до повного обсягу інформації в паспорті батареї, але інші сторони будуть обмежені в доступі до інформації. Паспорти батарей дозволять покупцям дізнатися набагато більше про те, що саме встановлено в їхньому електромобілі, ніж будь-коли раніше. Звісно, це може вплинути на рішення про покупку. А з лютого 2027 року виробники, які працюють в ЄС, повинні будуть забезпечити доступність такої інформації та передавати її регуляторам, дилерам і споживачам.

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Цей крок є частиною нового Регламенту ЄС щодо акумуляторів, який вимагає від виробників розкривати інформацію про викиди вуглецю та поступово збільшувати частку перероблених матеріалів до 2035 року, коли в ЄС буде заборонено продаж нових автомобілів з ДВЗ.