Для въезда в Европейский Союз владельцам электромобилей нужно будет иметь "паспорт батареи" - цифровой документ, содержащий информацию о возрасте батареи, ее состоянии и происхождении.

Как сообщает AUTO-Consulting, эти нововведения введут с февраля 2027 года, для автомобилей, продаваемых в ЕС. Цифровые документы будут связаны с VIN- и QR-кодом, который при сканировании будет раскрывать подробную информацию о состоянии батареи, емкость, процент заряда, происхождение сырья, состав электролита, и тому подобное.

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Европейские власти еще не определили, какую именно информацию должен содержать документ, но трехлетний проект, возглавляемый компанией Systemiq под названием Battery Pass Consortium, с бюджетом $8,87 млн, создан определить именно это.

Проект финансируемый Федеральным министерством экономики и климатических действий Германии, и включает 11 партнеров-автопроизводителей, таких как Audi и BMW, а также компанию Circulor, которая выступает в роли технического лидера.

Они предложили включить в паспорт 90 пунктов информации в семи категориях: общая информация о батарее и производителя; соответствие, сертификация и маркировка; углеродный след батареи; комплексная проверка цепи поставок; материалы и состав батареи; цикличность и ресурсоэффективность; производительность и долговечность.

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За пределами ЕС паспорта батарей могут использоваться для различных целей и в незарегистрированном виде. Хотя в других странах их не будут требовать, они могут служить доказательством того, что электромобиль имеет право на льготы, которые действуют для экологически чистых транспортных средств.

Производители будут иметь доступ к полному объему информации в паспорте батареи, но другие стороны будут ограничены в доступе к информации. Паспорта батарей позволят покупателям узнать гораздо больше о том, что именно установлено в их электромобиле, чем когда-либо прежде. Конечно, это может повлиять на решение о покупке. А с февраля 2027 года производители, работающие в ЕС, должны будут обеспечить доступность такой информации и передавать ее регуляторам, дилерам и потребителям.

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Этот шаг является частью нового Регламента ЕС по аккумуляторам, который требует от производителей раскрывать информацию о выбросах углерода и постепенно увеличивать долю переработанных материалов до 2035 года, когда в ЕС будет запрещена продажа новых автомобилей с ДВС.