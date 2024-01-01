За 2024 год 200 тысяч украинцев впервые получили "права"

Сегодня иметь водительское удостоверение и уметь управлять транспортным средством – это не роскошь, а необходимость. Так мы можем вовремя среагировать на опасность и переместить своих родных и близких в более безопасные страны или регионы. Также важно не зависеть от остановок общественного транспорта во время тревог и тому подобное.

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В течение 2024 года подразделениями МВД было выдано 204 008 водительских удостоверений. Итак, более 200 тысяч человек получили свое первое водительское сроком на 2 года и стали водителями. Через два года каждое такое удостоверение нужно будет обменять на другое, 30-ти летнее.

Теоретический экзамен

Чтобы сдать теорию в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. К теоретическому экзамену можно подготовиться самостоятельно. За 2024 год в центрах, где проводится экзаменация, приняли 107 394 теоретические экзамены по результатам самоподготовки.

Для сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи экзамена по теории. Следующая попытка будет возможна не ранее, чем через 10 календарных дней.

Обучение в автошколе. Результат теоретического экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешной сдачи в сервисном центре МВД. За это время кандидату в водители нужно найти автошколу и пройти практическую подготовку

После овладения навыками практического управления транспортным средством кандидат в водители должен сдать внутренний практический экзамен в автошколе и получить свидетельство об окончании обучения. Этот документ учебное заведение направляет в сервисный центр МВД.

Количество практических часов, необходимых для приобретения навыков управления транспортными средствами различных категорий, определяется типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей.

Практический экзамен

Свидетельство об окончании практического обучения в автошколе действительно в течение 2 лет. За это время будущий водитель должен сдать практическое вождение в сервисном центре МВД, где проводится экзаменационная деятельность. За 2024 год экзаменаторы сервисных центров МВД приняли почти 689 тысяч практических экзаменов. Успешность сдачи – 22%.

Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в сервисном центре МВД, то следующая попытка доступна не ранее, чем через 10 календарных дней. Считать надо начиная со следующего дня после неудачной попытки. Для сдачи практического экзамена предоставляется неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.

Граждане, успешно сдавшие практический экзамен в сервисном центре МВД, получают первое водительское удостоверение сроком действия на 2 года.