За 2024 рік 200 тисяч українців вперше отримали "права"

Сьогодні мати посвідчення водія та вміти керувати транспортним засобом – це не розкіш, а необхідність. Так ми можемо вчасно зреагувати на небезпеку та перемістити своїх рідних і близьких до безпечніших країн або регіонів. Також важливо не залежати від зупинок громадського транспорту під час тривог тощо.

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Упродовж 2024 року підрозділами МВС було видано 204 008 посвідчень водія. Отже, понад 200 тисяч людей отримали своє перше водійське терміном на 2 роки та стали кермувальниками. Через два роки кожне таке посвідчення потрібно буде обміняти на інше, 30-ти річне.

Теоретичний іспит

Аби скласти теорію в сервісному центрі МВС, не обов’язково проходити навчання в автошколі. До теоретичного іспиту можна підготуватися самостійно. За 2024 рік у центрах, де проводиться екзаменація, прийняли 107 394 теоретичні іспити за результатами самопідготовки.

Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання іспиту з теорії. Наступна спроба буде можлива не раніше, ніж через 10 календарних днів.

Навчання в автошколі. Результат теоретичного іспиту дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення в сервісному центрі МВС. За цей час кандидату у водії потрібно знайти автошколу та пройти практичну підготовку

Після опанування навичок практичного керування транспортним засобом кандидат у водії має скласти внутрішній практичний іспит в автошколі та отримати свідоцтво про закінчення навчання. Цей документ навчальний заклад направляє до сервісного центру МВС.

Кількість практичних годин, необхідних для набуття навичок керування транспортними засобами різних категорій, визначається типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв.

Практичний іспит

Свідоцтво про закінчення практичного навчання в автошколі дійсне протягом 2 років. За цей час майбутній керманич має скласти практичне водіння в сервісному центрі МВС, де проводиться екзаменаційна діяльність. За 2024 рік екзаменатори сервісних центрів МВС прийняли майже 689 тисяч практичних іспитів. Успішність складання – 22%.

Якщо кандидат у водії не склав практичний іспит у сервісному центрі МВС, то наступна спроба доступна не раніше, ніж через 10 календарних днів. Рахувати треба починаючи з наступного дня після невдалої спроби. Для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

Громадяни, що успішно склали практичний іспит у сервісному центрі МВС, отримують перше посвідчення водія терміном дії на 2 роки.