За 2024 год украинцы обменяли 286 тысяч водительских удостоверений

Одной из наиболее популярных услуг среди граждан является обмен и восстановление водительского удостоверения. Услуга доступна как в сервисных центрах МВД, так и онлайн без обязательного посещения территориальных подразделений.

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Так, прошлом году более 286 тысяч водительских удостоверений восстановили и обменяли онлайн. В течение 2024 года через Кабинет водителя граждане обменяли более 24 тысяч водительских удостоверений. Из них более 17,5 тысяч с доставкой Укрпочтой по территории Украины, остальные – с получением в сервисном центре МВД.

Также очень популярным является обмен водительских документов в Дії. Так, течение 2024 года в приложении обменяли более 261 тысячи водительских удостоверений. Из них более 143,5 тысяч с доставкой Укрпочтой по территории Украины.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Чтобы заказать услуги обмена или восстановления водительского онлайн, в Кабинете водителя и в приложении Дія должно отображаться водительское удостоверение с фото. Далее необходимо выполнить следующий алгоритм действий:

авторизоваться в Кабинете водителя или в приложении Дія;

выбрать услугу обмена водительского удостоверения;

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик;

выбрать способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты Украины, или курьером на указанный адрес.

Ориентировочная стоимость обмена водительского удостоверения – 572 грн за бланк удостоверения и админуслугу, без учета комиссии банка. При заказе доставки Укрпочтой на территории Украины дополнительно оплачиваются логистические расходы в размере 294 грн.