За 2024 рік українці обміняли 286 тисяч посвідчень водія

Однією з найбільш популярних послуг серед громадян є обмін та відновлення посвідчення водія. Послуга доступна як у сервісних центрах МВС, так і онлайн без обов’язкового відвідування територіальних підрозділів.

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Так, минулого року понад 286 тисяч посвідчень водія відновили та обміняли онлайн. Упродовж 2024 року через Кабінет водія громадяни обміняли понад 24 тисячі посвідчень водія. З них більш як 17,5 тисяч з доставкою Укрпоштою по території України, решта – з отриманням у сервісному центрі МВС.

Також дуже популярним є обмін водійських документів у Дії. Так, упродовж 2024 року у застосунку обміняли понад 261 тисячу посвідчень водія. З них понад 143,5 тисячі з доставкою Укрпоштою по території України.

Обмін посвідчення водія онлайн

Аби замовити послуги обміну або відновлення водійського онлайн, у Кабінеті водія та в застосунку Дія має відображатись посвідчення водія з фото. Далі необхідно виконати такий алгоритм дій:

авторизуватись у Кабінеті водія або у застосунку Дія;

обрати послугу обміну посвідчення водія;

вказати причину заміни документа;

вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик;

обрати спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти Україною, або кур’єром на вказану адресу.

Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія – 572 грн за бланк посвідчення та адмінпослугу, без врахування комісії банку. При замовленні доставки Укрпоштою на території України додатково сплачуються логістичні витрати у розмірі 294 грн.