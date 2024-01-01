Рост рынка новых автомобилей на 10% ожидается в Украине по итогам 2024 года

Декабрь 2024 года подходит к концу, но до финала тяжелого года еще есть несколько дней. AUTO-Consulting на этот раз демонстрирует итоги на авторынке за 20 первых дней декабря, чтобы можно было оценить, как финиширует этот год.

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Итак, усилиями всех операторов рынка новых легковых автомобилей за 20 дней удалось нарастить продажи на 18,6%, по сравнению с ноябрем. Рынок идет в тренде почти прошлогоднего декабря.

То есть, если ничего экстраординарного не произойдет, то 2024 год украинский авторынок завершит с результатом почти 72 тыс. новых легковых автомобилей (+10%).

Итоги продаж новых автомобилей в декабре 2024 года

Если детализировать итоги 20 дней декабря, то в AUTO-Consulting констатируют неизменное лидерство Toyota, рост объемов продаж Skoda и феноменальный "скачок" Peugeot. Но подчеркивают, что это пока что итоги 20 дней, то есть к концу месяца расположение брендов может измениться.

Стабильно держат объемы дилеры Volkswagen, Hyundai, Nissan. Есть немного изменений у Renault, BMW, Audi и BYD. Как раз последняя неделя - это самый активный период в декабре, поэтому есть вероятность, что некоторые операторы нас еще удивят.