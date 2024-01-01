Ріст ринку нових авто на 10% очікується в Україні за підсумками 2024 року

Грудень 2024 року добігає кінця, але до фіналу важкого року ще є декілька днів. AUTO-Consulting цього разу демонструє підсумки на авторинку за 20 перших днів грудня, щоб можна було оцінити, як фінішує цей рік.

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Отже, зусиллями всіх операторів ринку нових легкових автомобілів за 20 днів вдалося наростити продажі на 18,6%, у порівнянні з листопадом. Ринок йде в тренді майже минулорічного грудня.

Тобто, якщо нічого екстраординарного не станеться, то 2024 рік український авторинок завершить з результатом майже 72 тис. нових легкових автомобілів (+10%).

Підсумки продажу нових автомобілів у грудні 2024 року

Якщо деталізувати підсумки 20 днів грудня, то в AUTO-Consulting констатують незмінне лідерство Toyota, зростання обсягів продажів Skoda і феноменальний "стрибок" Peugeot. Але підкреслюють, що це поки що підсумки 20 днів, тобто до кінця місяця розташування брендів може змінитися.

Стабільно тримають обсяги дилери Volkswagen, Hyundai, Nissan. Є трохи змін у Renault, BMW, Audi та BYD. Як раз останній тиждень - це найактивніший період у грудні, тож є ймовірність, що деякі оператори нас ще здивують.