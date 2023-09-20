Украинка, много лет прожившая в Новой Зеландии, вернулась в Харьковскую область и заменила свое водительское удостоверение на современный «пластик».

В 20 лет, когда Наталья впервые села за руль автомобиля, она вряд ли могла представить, что ее путь приведет к Новой Зеландии. Не один год она прожила в этой стране, пользуясь своим первым водительским удостоверением.

Читайте также: Какой штраф предусмотрен за управление скутером без прав

Однако в этом году, с возвращением в Украину, она решила обратиться в сервисный центр МВД Харьковщины для обмена своего старого водительского. После всех обязательных проверок и формальностей, она получила новое водительское удостоверение, которое уже отражается в Дії.

За 47 лет водительского стажа произошло много изменений, но Наталью не остановить.