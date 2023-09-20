Українка, яка багато років прожила в Новій Зеландії, повернулась до Харківщини та замінила своє посвідчення водія на сучасний «пластик».

У 20 років, коли пані Наталя вперше сіла за кермо автомобіля, вона навряд чи могла уявити, що її шлях приведе аж до Нової Зеландії. Не один рік вона прожила в цій країні, користуючись своїм першим українським посвідченням водія.

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Однак цьогоріч, з поверненням до України, вона вирішила звернутися до сервісного центру МВС Харківщини для обміну свого старого водійського. Після всіх обов'язкових перевірок та формальностей, вона отримала нове посвідчення водія, яке вже відображається в Дії.

За 47 років водійського стажу сталося багато змін, але пані Наталю не зупинити.