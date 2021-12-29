На рынке США стоимость автомобилей продолжает расти. Аналитики утверждают что за последние несколько месяцев подержанные автомобили стали лучшей инвестицией, чем биткоин.

Лучшее вложение на 2021 год – это машина, пусть даже она не ездит, а стоит в гараже. Об этом заявил Джим Бьянко, президент компании по исследованию рынка в интервью CNBC. Он также объяснил причины подорожания подержанных автомобилей.

Читайте также: Будут ли дорожать подержанные автомобили в Украине: прогноз экспертов

"Рынок подержанных автомобилей постоянно растет, цены растут, к радости продавцов, тогда как те, кому приходится покупать, явно недовольны. Причины хорошо известны – отсутствие электронных компонентов привело к сокращению производства новых автомобилей, что затрудняет их покупку", – сказал Бьянко.

Инвестиционный эксперт отмечает, что только за последние четыре месяца цены на подержанные автомобили выросли на 20%. Этот рост выше, чем у индекса S&P, но также выше, чем у биткойна.

Бьянко добавил, что биткойн, самая известная криптовалюта, продолжает фиксировать взлеты и падения, поднявшись с 29000 до 43000 долларов за последние шесть месяцев. Однако в случае подержанных автомобилей рост произошел не из-за спекуляции на фондовом рынке, а из-за реальной потребности рынка.

Данные Kelley Blue Book о рынке США показывают, что средняя цена на новый автомобиль в ноябре составила 46 320 долларов, а цена подержанного автомобиля – 27 569 долларов, что на 27% больше, чем за тот же период прошлого года.

"То, что происходит, имеет характеристики пузыря, который лопнет. Подержанные автомобили должны быть амортизированными активами. Следовательно, эта тенденция должна закончиться в какой-то момент, но до этого может произойти еще более серьезный рост, если кризис чипов не будет решен", – прогнозирует Бьянко.