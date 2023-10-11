Оригинальный 74-летний спортивный автомобиль MG TC проезжал в среднем 18 километров каждый год, идеально сохранился и остался на ходу.

Кабриолет MG ТС был выпущен в 1949 году на заводе в Абингдоне (Англия). За это время он проехал всего 833 мили, то есть 1341 километр. При этом он не реставрирован, а в очень ценимом оригинальном виде.

Нынешний его владелец недавно перекрасил колесные диски и заменил шины, боковины которых начали портиться от возраста. Новозеландский коллекционер, купивший MG примерно семь лет назад, решил не рисковать 74-летними шинами и заказал новые покрышки и камеры.

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Этот шаг обусловлен элементарными требованиями безопасности: автомобиль с двигателем 1250 куб. см и 54,5 л.с. (55,3 л.с.) все-таки довольно быстрый и на скорости шина в любую минуту может лопнуть.

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И хотя этот автомобиль по нынешним меркам считается медленным, совсем хилым его называть не стоит. Разгоняется от нуля до 60 миль/час, то есть 96 км/ч, он почти за 23 секунды. Для MG 1949 года такая динамика была хорошей и даже спортивной.

С новыми шинами и сальниками и свежим маслом этот карбюраторный "старец" еще быстрый. И хотя в гонку ему путь перекрыли еще с начала, на дорогах общего пользования он в центре внимания – молодежь считает честью уважительно проехать минуту-другую рядом с MG. Фото: Car & Classic

Для сравнения: новый MG Cyberster в топовой двухмоторной версии мощностью 536 л.с. (400 кВт/544 л.с.) может сократить это время на 20 секунд. Но здесь есть одно уточнение: современный Cyberster проигрывает английскому оригиналу MG по стоимости – раритетный "тихоход" дороже.

В Китае, скажем, двухмоторный Cyberster стоит вдвое меньше, чем этот 74-летний старик MG. За него в Англии уже дают 75 000 фунтов стерлингов, то есть $92237,6