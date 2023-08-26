На выставке Caravan Show в Дюссельдорфе бренд удивил неоретро-кемпером Type Holiday на базе современного MPV в стиле, напоминающем 40-е годы прошлого столетия.

Новый Type Holidays создан на основе Citroеn Space Tourer. Разработчики обращают внимание на подъемную крышу, раскладную диван-кровать, мини-кухню в салоне, откидной стол для работы и т.д.

Своим новичком с богатой исторической родословной бренд стремится занять собственную нишу на рынке, но все подробности производитель обнародует в конце 2023 года.

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Нынешний Citroën Type Holidays использует имеющиеся преимущества стандартного Citroën SpaceTourer, среди которых емкость, комфорт, тихая работа и две раздвижные боковые двери для легкого доступа.

Над комплектацией фургона Citroen работал со словацкими специалистами Bravia Mobil. Оборудование включает выдвижную крышу, позволяющую пассажирам стоять в полный рост в жилом пространстве, большую кровать для двоих и откидывающееся двухрядное сиденье, которое при необходимости разворачивается в еще одну кровать для двух человек.

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Разработчики указывают на два передних сиденья, которые возвращаются в жилую зону автомобиля, и полноценную мини-кухню, где есть плита, мойка, холодильник. Для посиделок в непогоду салон оборудован раскладным столом, который можно использовать для работы. Также есть несколько шкафов для хранения вещей.

В холодное время путешественников согреет автономная система отопления Webasto. Ее мощность рассчитана для обеспечения оптимальной температуры в салоне даже в трескучий мороз.

Поверхностное описание производитель уже дал, подробности и ценник пообещал озвучить под конец года.