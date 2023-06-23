Изготовленная из досок фруктовых деревьев культовая модель Citroën 2CV образца 1955 продана на аукционе за 210 000 евро.

Это та самая малолитражка, обладателями которой в период с 1949 по 1990 годы стали почти четыре миллиона счастливчиков. Ее удивительный дизайн, выносливость и неприхотливость в обслуживании и по сей день вводит многих автомобилистов в трепет.

Предыдущий рекорд цены на аукционе за 2CV Charleston Rouge Delage финишного 1990 года выпуска и с пробегом всего девять километров зафиксирован два года назад. Тогда автомобиль продали за 141 960 евро. В нынешнем июне этот показатель превзойден.

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Проданная в первый месяц лета действующая копия модели под названием La Belle Lochoise стала изюминкой распродажи и расценивается как произведение искусства. Построенный плотником Мишелем Робийяром автомобиль изготовлен из досок, брусочков, реек, планок и колышков фруктовых деревьев. Использовались и другие породы.

Citroën настоящий и его копирка из дерева

К примеру, крылья собраны из орехового массива, а корпус – из груши и яблони. На некоторые детали кузова и обшивку салона плотник использовал доски вишни и вяза, которые придали интерьеру очень хорошие акценты по цвету и узорам текстуры.

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Мишель взял за основу оригинальное шасси Citroën Dyane 1969 выпуска (номер шасси 38KA6324) с двухцилиндровым двигателем объемом 0,6 л и мощностью 21 л.с. Машина может ехать, маневрировать, светить фарами, мигать плафонами поворотов и стоп-сигналов, но она не подлежит регистрации, может получить только забавные самодельные номерные знаки, ничего общего с госномерами не имеющие.

Такую работу поклонники ретромобилей сравнивают с произведением искусства

Организаторы аукциона сообщают, что интерес коллекционеров к этой поделке появился задолго до распродажи. Многие восприняли автомобиль из досок в шутку, а эксперты считали заявленную цену в 150 000 евро слишком завышенной. Однако 4 июня 2023 г. в замке Артиньи на берегу Эндра, где собрались потенциальные покупатели на выставленные лоты, стало понятно, что оценочная стоимость занижена.

К финишу торгов сумма по лоту 2CV La Belle Lochoise взлетела до 210 000 евро.

Вот так выглядит самый дорогой ретромобиль французского бренда Citroën