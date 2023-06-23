Виготовлена з дощок фруктових дерев культова модель Citroën 2CV зразка 1955 року продана на аукціоні за 210 000 євро.

Це та сама малолітражка, власниками якої в період з 1949 по 1990 роки стали майже чотири мільйони щасливчиків. Її дивакуватий дизайн, витривалість та невибагливість в обслуговуванні й донині вводить багатьох автомобілістів у трепет.

Попередній рекорд ціни на аукціоні за 2CV Charleston Rouge Delage фінішного 1990 року випуску та з пробігом всього дев'ять кілометрів зафіксовано два роки тому. Тоді автівку продали за 141 960 євро. У нинішньому червні той показник перевершено.

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Продана у перший місяць літа діюча копія моделі під назвою "La Belle Lochoise" стала родзинкою розпродажу й розцінюється як витвір мистецтва. Побудований теслею Мішелем Робійяром автомобіль виготовлено з дощок, брусочків, рейок, планок та кілочків фруктових дерев. Використовувалися й інші породи.

Citroën справжній та його копірка з дерева

Наприклад, крила зібрав з горіхового масиву, а корпус – з груші та яблуні. На деякі деталі кузова, на обшивку салону тесля використав дошки вишні та в'яза, які надали інтер'єру дуже гарних акцентів по кольору та візерунках текстури.

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Мішель взяв за основу оригінальне шасі Citroën Dyane 1969 року випуску (номер шасі 38KA6324) з двоциліндровим двигуном об'ємом 0,6 л і потужністю 21 к.с. Машина може їхати, маневрувати, світити фарами, блимати плафонами поворотів та стоп-сигналів, але вона не підлягає реєстрації, може отримати тільки кумедні саморобні номерні знаки, які нічого спільного з держномерами не мають.

Таку роботу шанувальники ретромобілів порівнюють з витвором мистецтва

Організатори аукціону повідомляють, що інтерес колекціонерів до цієї саморобки з'явився задовго до розпродажу. Багато хто сприйняв автомобіль з дощок як жарт, а експерти вважали заявлену ціну в 150 000 євро надто завищеною. Однак 4 червня 2023 року в замку Артіньї на березі Ендра, де зібралися потенційні покупці на виставлені лоти, стало зрозуміло, що оціночна вартість занижена.

До фінішу торгів сума за лотом 2CV "La Belle Lochoise" злетіла до 210 000 євро.

Ось так виглядає проданий за 210 тисяч євро Citroën