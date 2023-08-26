На виставці Caravan Show у Дюссельдорфі бренд здивував неоретро-кемпером Type Holiday на базі сучасного MPV у стилі, що нагадує 40-і роки минулого століття.

Новий Type Holidays створений на основі Citroёn SpaceTourer. Розробники звертають увагу на підйомний дах, розкладний диван-ліжко, міні-кухню в салоні, відкидний стіл для роботи тощо.

Своїм новачком з багатим історичним родоводом бренд прагне зайняти власну нішу на ринку, але усі подробиці виробник оприлюднить наприкінці 2023 року.

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Нинішній Citroën Type Holidays використовує наявні переваги стандартного Citroën SpaceTourer, з-поміж яких місткість, комфорт, тиха робота та двоє розсувних бічних дверей для легкого доступу.

Над комплектацією фургона Citroën працював зі словацькими фахівцями Bravia Mobil. Обладнання включає висувний дах, який дозволяє пасажирам стояти в повний ріст у житловому просторі, велике ліжко для двох та відкидне дворядне сидіння, яке при потребі розгортається в ще одне ліжко для двох осіб.

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Розробники вказують на два передніх сидіння, що повертаються до житлової зони автомобіля, та повноцінну міні-кухню, де є плита, мийка, холодильник. Для посиденьок в негоду салон обладнано розкладним столом, який можна використовувати для роботи. Також є кілька шаф для зберігання речей.

В холодну пору мандрівників зігріє автономна система опалення Webasto. Її потужність розрахована для забезпечення оптимальної температури в салоні навіть у тріскучий мороз.

Поверхневий опис виробник вже дав, подробиці та цінник пообіцяв озвучити під фініш року.