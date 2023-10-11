Оригінальний 74-річний спортивний автомобіль MG TC проїжджав в середньому 18 кілометрів щороку, ідеально зберігся й лишився на ходу.

Кабріолет MG ТС було випущено у 1949 році на заводі в Абінгдоні (Англія). За цей час він проїхав лише 833 милі, тобто 1341 кілометр. При цьому він не реставрований, а в оригінальному вигляді, що дуже цінується.

Нинішній його власник лише нещодавно перефарбував колісні диски та замінив шини, боковини яких почали псуватися від віку. Новозеландський колекціонер, який придбав MG приблизно сім років тому, вирішив не ризикувати 74-річними шинами й замовив нові покришки й камери.

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Цей крок зумовлений елементарними вимогами безпеки: автомобіль з двигуном 1250 куб. см і 54,5 к.с. (55,3 к.с.) все-таки доволі прудкий і на швидкості шина будь-якої хвилини може луснути.

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І хоча цей автомобіль за нинішніми мірками вважається повільним, геть кволим його називати не варто. Розганяється від нуля до 60 миль/год, тобто 96 км/год, він майже за 23 секунди. Для MG 1949 року така динаміка була непоганою і навіть спортивною.

З новими шинами й сальниками та свіжою оливою цей карбюраторний “старець” ще доволі прудкий. І хоча в перегони йому шлях перекрили ще від початку, на дорогах загального користування він у центрі уваги – молодь вважає за честь шанобливо проїхати хвилину-другу поряд з MG. Фото: Car & Classic

Для порівняння: новий MG Cyberster у топовій двомоторній версії потужністю 536 к.с. (400 кВт / 544 к.с.) може скоротити цей час на 20 секунд. Але тут є одне уточнення: сучасний Cyberster програє англійському оригіналу MG за вартістю – раритетний "тихохід" дорожчий.

У Китаї, скажімо, двомоторний Cyberster коштує вдвічі менше, ніж цей 74-річний дідуган MG. За нього в Англії вже дають 75 000 фунтів стерлінгів, тобто $ 92 237,6