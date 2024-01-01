За чем следят камеры на дорогах со вспышками

В 9 из 10 случаев материалы видеонаблюдения используются как доказательная база при раскрытии преступлений. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью 24 каналу.

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В Украине работает около 69 000 камер, часть из них имеет функции распознавания лиц и номерных знаков. Это значительно упрощает расследование преступлений. Среди прочего в базах данных правоохранителей есть фото лиц, объявленных в розыск. Они оцифровываются и сравниваются с записями на камерах.

Также Леонид Тимченко отметил необходимость законодательного урегулирования работы камер видеонаблюдения, в феврале прошлого года МВД подало соответствующий законопроект. Он нужен МВД для того, чтобы создать интегрированную систему камер и определить, где их разрешено устанавливать и что они могут фиксировать.

МВД не отвечает за камеры, которые находятся на балансе местной власти, однако ведомство разработало рекомендации для ОВА, чтобы минимизировать риски их использования.