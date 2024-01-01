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За чим слідкують камери на дорогах зі спалахами

Камери на дорогах використовуються не лише для контролю швидкості та фіксації порушень. Безліч камер слідкують за автомобілями та допомагають поліції знаходити порушників та осіб у розшуку.
Камери на дорогах допомагають знайти 9 з 10 осіб у розшуку - Auto24

Камери на дорогах

Євген Гудущан
logo6 лютого, 21:10
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У 9 з 10 випадків матеріали відеоспостереження використовуються як доказова база під час розкриття злочинів. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв’ю 24 каналу.

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В Україні працює близько 69 000 камер, частина з них має функції розпізнавання облич та номерних знаків. Це значно спрощує розслідування злочинів. З-поміж іншого у базах даних правоохоронців є фото осіб, оголошених у розшук. Вони оцифровуються та порівнюються із записами на камерах.

Також Леонід Тимченко наголосив на необхідності законодавчого врегулювання роботи камер відеоспостереження, у лютому минулого року МВС подало відповідний законопроєкт. Він потрібний МВС для того, щоб створити інтегровану систему камер і визначити, де їх дозволено встановлювати та що вони можуть фіксувати.

МВС не відповідає за камери, які перебувають на балансі місцевої влади, однак відомство розробило рекомендації для ОВА, щоб мінімізувати ризики їхнього використання.

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