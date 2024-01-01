За чим слідкують камери на дорогах зі спалахами

У 9 з 10 випадків матеріали відеоспостереження використовуються як доказова база під час розкриття злочинів. Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в інтерв’ю 24 каналу.

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В Україні працює близько 69 000 камер, частина з них має функції розпізнавання облич та номерних знаків. Це значно спрощує розслідування злочинів. З-поміж іншого у базах даних правоохоронців є фото осіб, оголошених у розшук. Вони оцифровуються та порівнюються із записами на камерах.

Також Леонід Тимченко наголосив на необхідності законодавчого врегулювання роботи камер відеоспостереження, у лютому минулого року МВС подало відповідний законопроєкт. Він потрібний МВС для того, щоб створити інтегровану систему камер і визначити, де їх дозволено встановлювати та що вони можуть фіксувати.

МВС не відповідає за камери, які перебувають на балансі місцевої влади, однак відомство розробило рекомендації для ОВА, щоб мінімізувати ризики їхнього використання.