Автомобиль могут эвакуировать лишь при определенных, прописанных в законе, обстоятельствах.

Эвакуация авто теперь регулируется законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств" №2262-VIII. В нем есть исчерпывающий перечень случаев, когда может быть применена эвакуация.

Автомобиль эвакуируют, если его расположили:

на проезжей части во второй или третьей полосе;

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 метров;

ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда,

если своим расположением авто делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов;

если своим расположением авто делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов; на выделенной полосе для движения общественного транспорта;

на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

таким образом, что нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосах движения;

не имея на то законных оснований, на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки водителями с инвалидностью или водителями, которые перевозят людей с инвалидностью;

не имея на то законных оснований, на местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими).

Напомним, что нужно сделать автовладельцу, если его авто эвакуировали