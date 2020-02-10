Автомобіль можуть евакуювати лише за певних, прописаних в законі, обставин.

Нажаль ситуація з парковками в столиці погіршується з кожним днем. Замість будівництва та облаштування паркінгів столична влада приділяє увагу репресивним методам.

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В цьому немає нічого дивного, адже паркувальна інспекція та евакуатори генерують непоганий дохід без суттєвих інвестицій. Нажаль зручність Києва для автомобілістів стоїть для нинішньої місцевої влади на останньому місці. Радник діючого мера столиці Максим Бахматов не раз прямо про це говорив.

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Евакуація авто наразі регулюється законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів” №2262-VIII. В ньому є вичрпний перелік випадків, коли може бути застосована евакуація.

Автомобіль евакуюють, якщо його розташували:

на проїжджій частині у другій чи третій смузі

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;

на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїжджої частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

на проїжджій частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїжджої частини і транспортним засобом, що зупинився, менше ніж 3 метри;

ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності – ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;

ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

якщо своїм розташуванням авто робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;

на виділеній смузі для руху громадського транспорту;

на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту в разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

таким чином, що порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху;

не маючи не те законних підстав, на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування водіями з інвалідністю або водіями, які перевозять осіб з інвалідністю;

не маючи не те законних підстав, на місцях, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома).

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