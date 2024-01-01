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За день сервисные центры МВД перерегистрировали 4 000 автомобилей

Восстановить перерегистрацию транспортных средств удалось только через месяц после хакерской атаки.
За день украинцы перерегистрировали четыре тысячи автомобилей - Auto24

За день украинцы перерегистрировали четыре тысячи автомобилей

Евгений Гудущан
logo21 января, 18:55
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Целый месяц перерегистрация транспортных средств со сменой владельца была недоступна. Виной тому уязвимость системы к внешнему воздействию. Сегодня же, после восстановления реестров, в сервисных центрах МВД настоящий ажиотаж. Первые 4 тысячи граждан смогли получить долгожданное свидетельство и номерные знаки.

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Сейчас количество граждан, кому нужна услуга, превышает пропускную способность сервисных центров МВД. Поэтому, из-за неготовности сервисных центров МВД к такой ситуации возможны задержки в обслуживании или перебои в работе реестров.

В Главном сервисном центре МВД призывают планировать визит заблаговременно с учетом повышенного спроса и извиняются за временные неудобства.

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