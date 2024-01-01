За день сервісні центри МВС перереєстрували 4 000 автомобілів

Цілий місяць перереєстрація транспортних засобів зі зміною власника була недоступна. Виною тому вразливість системи до зовнішнього впливу. Сьогодні ж, після відновлення реєстрів, у сервісних центрах МВС справжній ажіотаж. Перші 4 тисячі громадян змогли отримати довгоочікуване свідоцтво і номерні знаки.

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Наразі кількість громадян, кому потрібна послуга, перевищує пропускну здатність сервісних центрів МВС. Тому, через неготовність сервісних центрів МВС до такої ситуації можливі затримки в обслуговуванні або перебої у роботі реєстрів.



У Головному сервісному центрі МВС закликають планувати візит завчасно з врахуванням підвищеного попиту та перепрошують за тимчасові незручності.