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За день сервісні центри МВС перереєстрували 4 000 автомобілів

Відновити перереєстрацію транспортних засобів вдалось лише через місяць після хакерської атаки.
За день українці перереєстрували чотири тисячі автомобілів - Auto24

За день українці перереєстрували чотири тисячі автомобілів

Євген Гудущан
logo21 січня, 18:55
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Цілий місяць перереєстрація транспортних засобів зі зміною власника була недоступна. Виною тому вразливість системи до зовнішнього впливу. Сьогодні ж, після відновлення реєстрів, у сервісних центрах МВС справжній ажіотаж. Перші 4 тисячі громадян змогли отримати довгоочікуване свідоцтво і номерні знаки.

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Наразі кількість громадян, кому потрібна послуга, перевищує пропускну здатність сервісних центрів МВС. Тому, через неготовність сервісних центрів МВС до такої ситуації можливі затримки в обслуговуванні або перебої у роботі реєстрів.

У Головному сервісному центрі МВС закликають планувати візит завчасно з врахуванням підвищеного попиту та перепрошують за тимчасові незручності.

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