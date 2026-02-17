За десять скрытых iPhone-17 перевозчик потерял гаджеты и микроавтобус

Как сообщает Львовская таможня, 47-летний житель Черновцов возвращался из Польши.

Любые запрещенные или скрытые товары он не заявлял. О спрятанных в специально сделанной нише подлокотника гаджетах умолчал.

До миллионной суммы немного не дотянул

Скрытый товар таможенники из тайника изъяли. По приблизительным подсчетам общая стоимость гаджетов пересекла сумму более 700 тысяч гривен.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 ст. ст. 483 ТК Украины. Товар и транспортное средство изъяты.

Десять небольших коробочек с гаджетами к владельцу точно не вернутся. Изъятый микроавтобус еще под вопросом. Фото: оперативная съемка