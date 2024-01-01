За два года в Украине купили 1000 школьных автобусов

В 2023-24 годах общины закупили 1000 школьных автобусов стоимостью более 3 млрд грн, сообщает УкрАвтопром.

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Автобусы закупили у четырех автомобильных заводов. Таким образом ученики получили транспорт для общего пользования, а украинские автопроизводители – средства из бюджета.

В прошлом году благодаря этой программе примерно 10 тыс. работников заводов и смежных предприятий в Украине имели работу и ресурс для развития. Ведь для производства отечественных автобусов, кроме самих заводов, дополнительно привлекается 212 компаний.

В следующем году Правительство также предусмотрело субвенцию на закупку автобусов украинского производства в размере 1,6 млрд грн.