Закуплено 219 школьных автобусов: где они ездят

На новых автобусах в школу на нынешней неделе поедут ученики из отдаленных сел Божедаровской, Софиевской, Богдановской, Юрьевской, Николаевской, Новоалександровской и Троицкой громад.

Как и предыдущие партии транспорта для учебных заведений, этот автобусный пакет приобретен в складчину за счет государственных и местных средств. Об очередном пополнении образовательного автопарка сообщила Днепропетровская ОВА.

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Нынешний учебный год 85% школ, гимназий и лицеев Днепропетровщины вышли на смешанную форму обучения. Новый транспорт от отечественного производителя из Чернигова поможет в подвозе детей в школу.

Салон автобуса "Эталон" (167 л.с.) имеет 28 обустроенных мест с удобными креслами и ремнями безопасности. Также есть места для сопровождающих. Каждая машина укомплектована двумя аптечками и столькими же порошковыми огнетушителями.

Передача автобусов для громад Днепропетровщины. Фото: Днепропетровская ОВА

В целом в Украине, как на днях сообщил правительственный портал, приобретено для 13 областей по государственной программе "Школьный автобус" 219 единиц специализированного транспорта на общую сумму 760 млн грн.

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Обновление автопарков произошло в таком количестве:

Киевская область – 41 ед.;

Днепропетровская – 34;

Винницкая – 30;

Николаевская – 25;

Харьковская – 21;

Житомирская – 16;

Львовская -14;

Черкасская -11;

Хмельницкая – 9;

Волынская – 8;

Сумская – 7,

Кировоградская – 2,

Одесская – 1.

Поставки продолжаются. В этом году на приобретение 500 автобусов из госбюджета выделено 1,2 млрд грн.