Укр
Ру

Закуплено 219 шкільних автобусів: де вони їздять

Чергова партія шкільних автобусів надійшла в громади Дніпропетровщини: вісім навчальних закладів отримали чергову партію сучасних пасажирських машин.
Автопарк закладів освіти України вже поповнили 219 автобусів - Auto24

ФОТО: Дніпропетровська ОВА|

Шкільні автобуси "Еталон" Чернігівського автозаводу прийшли на Дніпропетровщину

Валентин Ожго
logo16 вересня, 10:59
logo0
logo0 хв

На нових автобусах до школи нинішнього тижня поїдуть школярі з віддалених сіл Божедарівської, Софіївської, Богданівської, Юрʼївської, Миколаївської, Новоолександрівської та Троїцької громад.

Як і попередні партії транспорту для закладів освіти, цей автобусний пакет придбано у складчину коштом державних та місцевих коштів. Про чергове поповнення освітянського автопарку повідомила Дніпропетровська ОВА.

Читайте також Шкільний автобус "під ялинку": скільки він коштував в останній тиждень року

Нинішній навчальний рік 85% шкіл, гімназій та ліцеїв Дніпропетровщини вийшли на змішану форму навчання. Новий транспорт від вітчизняного виробника з Чернігова допоможе в підвозі дітей до школи.

Салон автобуса "Еталон" (167 к.с.) має 28 облаштованих місць зі зручними кріслами та пасками безпеки. Також є місця для супроводжуючих. Кожна машина укомплектована двома аптечками та стількома ж порошковими вогнегасниками.

Передача автобусів для громад Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

В цілому в Україні, як днями повідомив урядовий портал, придбано для 13 областей за державною програмою «Шкільний автобус» 219 одиниць спеціалізованого транспорту на загальну суму 760 млн грн.

Читайте також Шкільні автобуси роздаватимуть Wi-Fi, але це поки не у нас

Оновлення автопарків відбулося у такій кількості:

  • Київська область – 41 од.;
  • Дніпропетровська – 34;
  • Вінницька – 30;
  • Миколаївська – 25;
  • Харківська – 21;
  • Житомирська – 16;
  • Львівська -14;
  • Черкаська -11;
  • Хмельницька – 9;
  • Волинська – 8;
  • Сумська – 7,
  • Кіровоградська – 2,
  • Одеська – 1.

Постачання продовжується. Цьогоріч на придбання автобусів з держбюджету виділено 1,2 млрд грн.

#Автоподія #Перевезення #Новини #Безпека дорожнього руху #Фото