Закуплено 219 шкільних автобусів: де вони їздять

ФОТО: Дніпропетровська ОВА|
Шкільні автобуси "Еталон" Чернігівського автозаводу прийшли на Дніпропетровщину
На нових автобусах до школи нинішнього тижня поїдуть школярі з віддалених сіл Божедарівської, Софіївської, Богданівської, Юрʼївської, Миколаївської, Новоолександрівської та Троїцької громад.
Як і попередні партії транспорту для закладів освіти, цей автобусний пакет придбано у складчину коштом державних та місцевих коштів. Про чергове поповнення освітянського автопарку повідомила Дніпропетровська ОВА.
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Нинішній навчальний рік 85% шкіл, гімназій та ліцеїв Дніпропетровщини вийшли на змішану форму навчання. Новий транспорт від вітчизняного виробника з Чернігова допоможе в підвозі дітей до школи.
Салон автобуса "Еталон" (167 к.с.) має 28 облаштованих місць зі зручними кріслами та пасками безпеки. Також є місця для супроводжуючих. Кожна машина укомплектована двома аптечками та стількома ж порошковими вогнегасниками.
Передача автобусів для громад Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА
В цілому в Україні, як днями повідомив урядовий портал, придбано для 13 областей за державною програмою «Шкільний автобус» 219 одиниць спеціалізованого транспорту на загальну суму 760 млн грн.
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Оновлення автопарків відбулося у такій кількості:
- Київська область – 41 од.;
- Дніпропетровська – 34;
- Вінницька – 30;
- Миколаївська – 25;
- Харківська – 21;
- Житомирська – 16;
- Львівська -14;
- Черкаська -11;
- Хмельницька – 9;
- Волинська – 8;
- Сумська – 7,
- Кіровоградська – 2,
- Одеська – 1.
Постачання продовжується. Цьогоріч на придбання автобусів з держбюджету виділено 1,2 млрд грн.