Закуплено 219 шкільних автобусів: де вони їздять

На нових автобусах до школи нинішнього тижня поїдуть школярі з віддалених сіл Божедарівської, Софіївської, Богданівської, Юрʼївської, Миколаївської, Новоолександрівської та Троїцької громад.

Як і попередні партії транспорту для закладів освіти, цей автобусний пакет придбано у складчину коштом державних та місцевих коштів. Про чергове поповнення освітянського автопарку повідомила Дніпропетровська ОВА.

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Нинішній навчальний рік 85% шкіл, гімназій та ліцеїв Дніпропетровщини вийшли на змішану форму навчання. Новий транспорт від вітчизняного виробника з Чернігова допоможе в підвозі дітей до школи.

Салон автобуса "Еталон" (167 к.с.) має 28 облаштованих місць зі зручними кріслами та пасками безпеки. Також є місця для супроводжуючих. Кожна машина укомплектована двома аптечками та стількома ж порошковими вогнегасниками.

Передача автобусів для громад Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

В цілому в Україні, як днями повідомив урядовий портал, придбано для 13 областей за державною програмою «Шкільний автобус» 219 одиниць спеціалізованого транспорту на загальну суму 760 млн грн.

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Оновлення автопарків відбулося у такій кількості:

Київська область – 41 од.;

Дніпропетровська – 34;

Вінницька – 30;

Миколаївська – 25;

Харківська – 21;

Житомирська – 16;

Львівська -14;

Черкаська -11;

Хмельницька – 9;

Волинська – 8;

Сумська – 7,

Кіровоградська – 2,

Одеська – 1.

Постачання продовжується. Цьогоріч на придбання автобусів з держбюджету виділено 1,2 млрд грн.