За два роки в Україні купили 1000 шкільних автобусів

У 2023-24 роках громади закупили 1000 шкільних автобусів вартістю понад 3 млрд грн, повідомляє УкрАвтопром.

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Автобуси закупили у чотирьох автомобільних заводів. Таким чином учні отримали транспорт для спільного користування, а українські автовиробники – кошти з бюджету.

Торік завдяки цій програмі приблизно 10 тис. працівників заводів і суміжних підприємств в Україні мали роботу й ресурс для розвитку. Адже для виробництва вітчизняних автобусів, окрім самих заводів, додатково залучається 212 компаній.

У наступному році Уряд також передбачив субвенцію на закупівлю автобусів українського виробництва у розмірі 1,6 млрд грн.