После 24 февраля 2022 года на территории Украины начали работу 104 новых АЗС.

Военные действия привели к значительным изменениям в инфраструктуре розничного рынка – большое количество АЗС оказалась в оккупации или продолжает находиться на территории активных боевых действий. Вместе с тем, в других областях не прекратилось строительство новых АЗС, которых в течение 2022 г. и января-ноября 2023 г. построено 104.

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Об этом говорится в собственном исследовании НефтеРынка, опубликованном в выпуске Monthly fuels&LPG за январь 2024 г. Так, почти за два года на территории Украины заработали 104 новых АЗС: 45 в 2022 г. и 59 – в 2023 г. Среди них 22% расположены в областных центрах, 32% в небольших городах или городах районного значения, 36% в поселках и селах и 10% - за пределами населенных пунктов.

Наибольшее количество станций построено в Днепропетровской области (13 АЗС) и Хмельницкой области (9 АЗС). Кроме того, одну АЗС открыто в Днепровском районе Киева в мае 2022 г. компанией UPG.

Вместе с тем, НефтеРынок встретил случаи "реанимирования" заброшенных АЗС. Расположены такие станции преимущественно в регионах, которые в условиях боевых действий стали ключевыми логистическими пунктами, что делают возможным функционирование экономики в условиях блокирования морского и авиа- сообщений. В частности, речь идет об АЗС в южных районах Одесской обл., которые возобновили свою работу впервые за долгое время – правда, не претерпев существенной реконструкции.