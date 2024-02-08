З початку 2022 року на території України розпочали роботу 104 нових АЗС.

Військові дії призвели до значних змін в інфраструктурі роздрібного ринку – велика кількість АЗС опинилася в окупації або продовжує перебувати на території активних бойових дій. Разом з тим, в інших областях не припинилося будівництво нових АЗС, яких протягом 2022 р. та січня-листопада 2023 р. збудовано 104.

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Про це йдеться у власному дослідженні НафтоРинку, опублікованому в випуску Monthly fuels&LPG за січень 2024 р. Так, майже за два роки на території України запрацювали 104 нових АЗС: 45 у 2022 р. та 59 – у 2023 р. Серед них 22% розташовані в обласних центрах, 32% у невеликих містах або містах районного значення, 36% у селищах та селах та 10% - поза межами населених пунктів.

Найбільшу кількість станцій збудовано на Дніпропетровщині (13 АЗС) та Хмельниччині (9 АЗС). Крім того, одну АЗС відкрито у Дніпровському районі Києва у травні 2022 р. компанією UPG.

Разом з тим, НафтоРинок зустрів випадки «реанімування» закинутих АЗС. Розташовані такі станції переважно в регіонах, які в умовах бойових дій стали ключовими логістичними пунктами, що уможливлюють функціонування економіки в умовах блокування морського та авіа- сполучень. Зокрема, мова йде про АЗС у південних районах Одеської обл., які відновили свою роботу вперше за довгий час – щоправда, не зазнавши суттєвої реконструкції.