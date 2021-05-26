Автомобиль почти без пробега, но несколько переделан.

Эта "Волга" редко выезжала из гаража. Она использовалась разве что для нескольких свадеб и участвовала в автофестивале. В остальное время стояла в теплом гараже. Поэтому состояние кузова и механики можно назвать идеальным. Владелец продает ее на ресурсе AutoScout24 за 39 900 евро.

Автомобиль был выпущен в 1963 году, а недавно его реставрировали. На этот процесс потратили почти четыре года. Во время обновления машину покрасили в зеленый цвет, восстановили хром и затонировали окна.

Также "Волге" добавили современных опций – противотуманник, MP3- и CD-плеер, аудиосистему с поддержкой цифрового радио, USB-вход, иммобилайзер.

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Также модернизировали двигатель "Волги", добавив в него детали от Porsche, и повысили мощность до 116 л. с.