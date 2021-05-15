Многие автомобилисты мечтают о "двадцать первой" "Волге" как об объекте коллекционирования и на роль машины выходного дня. Но среди множества "Волг" есть особенные, которые ценятся больше других.

Сверхпопулярность ретроавтомобиля “Волга” в наши дни привела к тому, что ни одна встреча ретрофанов не обходится без участия “двадцать первой”. За 14 лет выпуска (1956 – 1970 гг.) было сделано почти 640 тыс. “Волг”, и из-за определенных технических и социальных факторов немалая часть этого “тиража” без проблем дожила до наших дней.

“Волга” ГАЗ-21 даже в обычной комплектации представляет интерес для коллекционеров во всем мире: она была символом советской эпохи

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Конечно, фанаты этой модели удерживают в основном хорошо отреставрированные экземпляры, хотя до сих пор реально найти машину в родной краске на не гнилом кузове. На этом фоне есть несколько версий ГАЗ-21, которые действительно редкие и получить такую в свой гараж – в любом состоянии! – сегодня почти невозможно.

С “автоматом”

Как ни странно, но с самого начала первая “Волга” была задумана с автоматической трансмиссией. Даже код ГАЗ-21 без буквенного индекса в конце предназначался именно комплектации по АКП. Но задержки с серийным производством АКП вынудили разработать для модели и обычную “механику” – которая в конце концов и стала сначала основной, а позже и единственной трансмиссией ГАЗ-21. Между тем, время от времени комплектации с АКП сходили с конвейера, хотя в некоторые периоды по несколько штук в год.

Внешних отличий у “Волг” с АКП немного: указатель выбранного режима и отсутствие одной педали

Всего было сделано около 1600 экземпляров ГАЗ-21 с “автоматом”. Внешние отличия – две педали и механический указатель передач на колонке руля. Ценность такой версии особенно высока из-за того, что, во-первых, большинство таких машин отправили на экспорт, а во-вторых, многие из владельцев заменяли “автомат” на обычную “механику” еще в 1960-е годы. Несколько таких машин сегодня есть в Украине, причем они хорошо отреставрированы. Интересный нюанс в том, что именно в Украине до сих пор попадаются почти сказочные находки “Волг” из АКП или коробок передач от них – согласно некоторым источникам, первые партии машин с автоматами (1957 г.) распределялись на Донбасс для продажи шахтерам – передовикам труда.

“Догонялка”

Спецверсия “Волги” с мощным 5,5-литровым двигателем V8 и автоматической трансмиссией предназначалась для спецслужб и чиновников. В официальных документах машина обозначалась как “быстроходный автомобиль” и это было правдой – 195-сильная “Волга” имела максималку в 170 км/час. От обычной “двадцать первой” “догонялки” отличалась усиленной подвеской и тормозами, иногда – дополнительными переключателями фар и задних фонарей под торпедо. Из видимых отличий – форма передней подкапотной панели кузова (то, что сегодня называют “телевизором”), которая у “догонялки” более массивная и выпуклая.

Знатоки называют добрую дюжину отличий “догонялки” от обычной машины. Самая заметная – передняя панель кузова (на первом фото – слева)

Кроме того, ГАЗ-23 имела днище особой формы, оно спроектировано так, чтобы под ним можно было незаметно проложить две параллельные трубы выхлопной системы вместе с глушителями. Однако, иногда труба все-таки была одна, как у обычной ГАЗ-21-также в целях маскировки. Интересно, что на многих “догонялках” была педаль сцепления – бутафорская, для маскировки под обычную машину. Всего с 1962 по 1970 гг. сделали 603 штуки ГАЗ-23, в нашей стране сегодня есть как минимум две таких машины, обе отреставрированы по всем правилам.

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Экспортная

Огромная редкость в наше время – “Волга” в экспортном исполнении. Подчеркиваем: не с экспортным хром-пакетом, а именно-экспортная: с ремнями безопасности, более мощным двигателем (+5 – 10 к.с.), щитком приборов с обозначениями на английском языке и/или разбивкой спидометра в милях. В принципе, было выпущено определенное количество ГАЗ-21 с правым расположением руля, но говорить о том, чтобы найти сегодня такую, даже не стоит.

Один из невероятных раритетов сегодня – экспортная “Волга” ГАЗ-21 с правым рулем. Но время от времени такие всплывают в странах с левосторонним движением

Такси

Так же нереально найти сегодня оригинальную ГАЗ-21 в исполнении такси. Ее отличия – салон с обивкой из кожзаменителя вместо ткани, оригинальная заглушка на торпедо вместо аудиосистемы и металлическая “капля” вместо маскота в виде оленя (касается машин 2-й серии). Причем было два вида этих накладок-”капель”. Добавим, что “Волги”-такси выпускались также в экспортном и тропическом исполнениях.

Нижнеклапанный мотор

В течение первых лет выпуска “Волга” производилась не с “родным” двигателем, а с модернизированным мотором от ГАЗ-20 “Победа”. Это был конструктивно устаревший агрегат с нижним расположением клапанов, однако форсированный и более мощный (2,42 л, 65 к.с.) в сравнении с собственно мотором ГАЗ-20. Такой двигатель монтировали параллельно с собственно “волговским”, но чаще всего он встречался на модификациях такси.

В принципе, даже серийная ГАЗ-21 первых выпусков (1956 – 1958 гг) – так называемая “со звездой” – представляет собой немалую ценность

Следовательно, эти автомобили наиболее уникальные, а значит – дорогие. И они имеют инвестиционную привлекательность – со временем будут только дорожать.

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