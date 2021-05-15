Чимало автомобілістів мріють про "двадцять першу" "Волгу" як про об’єкт колекціонування та на роль машини вихідного дня. Але існують такі "Волги", які мають особливу цінність.

Надпопулярність ретроавтомобіля “Волга” у наші дні призвела до того, що жодна зустріч ретрофанів не обходиться без участі “двадцять першої”. За 14 років випуску (1956 – 1970 рр.) було зроблено майже 640 тис. “Волг”, і через певні технічні і соціальні чинники чимала частина цього “тиражу” без проблем дожила до наших днів.

"Волга" ГАЗ-21 навіть у звичайній комплектації становить інтерес для колекціонерів у всьому світі: вона була символом цілої епохи

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Звісно, фанати цієї моделі утримують здебільшого добре відреставровані екземпляри, хоча дотепер реально знайти машину у рідній фарбі на негнилому кузові. На цьому тлі є кілька версій ГАЗ-21, які дійсно рідкісні і отримати таку у свій гараж – у будь-якому стані! – сьогодні майже неможливо.

З “автоматом”

Як не дивно, але від самого початку перша “Волга” була задумана з автоматичною трансмісією. Навіть код ГАЗ-21 без літерного індексу наприкінці призначався саме комплектації з АКП. Але затримки з серійним виробництвом АКП змусили розробити для моделі і звичайну “механіку” - яка врешті решт і стала спочатку основною, а пізніше і єдиною трансмісією ГАЗ-21. Між тим, час від часу комплектації з АКП сходили з конвеєру, хоча в деякі періоди по кілька штук на рік.

Зовнішніх відмінностей у "Волг" з АКП небагато: покажчик обраного режиму і відсутність однієї педалі

Всього було зроблено близько 1600 екземплярів ГАЗ-21 з “автоматом”. Зовнішні відмінності – дві педалі і механічний вказівник передач на колонці керма. Цінність такої версії особливо висока через те, що, по-перше, більшість таких машин відправили на експорт, а по-друге, багато хто з власників замінював “автомат” на звичайну “механіку” ще у 1960-ті роки. Кілька таких машин сьогодні є в Україні, причому вони добре відреставровані. Цікавий нюанс у тому, що саме в Україні досі трапляються майже казкові знахідки “Волг” з АКП або коробок передач від них – згідно деяких джерел, перші партії машин з автоматами (1957 р.) розподілялися на Донбас для продажу шахтарям – передовикам праці.

“Доганялка”

Спецверсія “Волги” з потужним 5,5-літровим двигуном V8 та автоматичною трансмісією призначалася для спецслужб та високопосадовців. В офіційних документах машина позначалася як “швидкохідний автомобіль” і це було правдою – 195-сильна “Волга” мала максималку 170 км/год. Від стандартної “двадцять першої” “догонялки” відрізнялися підсиленою підвіскою та гальмами, іноді – додатковими перемикачами фар та задніх ліхтарів під торпедо. З видимих відмінностей – форма передньої підкапотної панелі кузова (те, що сьогодні називають “телевізором”), яка у “догонялки” більш масивна і опукла.

Знавці називають добру дюжину відмінностей "догонялки" від звичайної машини. Найпомітніша – передня панель кузова (на першому фото – зліва)

Крім того, ГАЗ-23 мала днище особливої форми: воно спроектовано так, щоби під ним можна було непомітно прокласти дві паралельні труби вихлопної системи разом з глушниками. Проте, іноді труба таки була одна, як у звичайної ГАЗ-21 – також у цілях маскування. Цікаво, що на багатьох “догонялках” була педаль зчеплення – бутафорська, для маскування під звичайну машину. Всього з 1962 по 1970 рр. зробили 603 штуки ГАЗ-23, у нашій країні сьогодні є як мінімум дві таких машини, обидві відреставровані за усіма правилами.

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Експортна

Величезна рідкість в наш час – “Волга” в експортному виконанні. Наголошуємо: не з експортним хром-пакетом, а саме – експортна: з ременями безпеки, більш потужним двигуном (+5 – 10 к.с.), щитком приладів з позначеннями англійською мовою та/або розбивкою спідометра в милях. В принципі, була випущена певна кількість ГАЗ-21 з правим розташуванням керма, але говорити про те, щоб знайти сьогодні таку, навіть не варто.

Один з неймовірних раритетів сьогодні – експортна "Волга" ГАЗ-21 з правим кермом. Але час від часу такі спливають в країнах з лівостороннім рухом

Таксі

Так само нереально знайти сьогодні оригінальну ГАЗ-21 у виконанні таксі. Її відмінності – салон з оббивкою зі шкірозамінника замість тканини, оригінальна заглушка на торпедо замість радіоприймача та металева “крапля” замість маскота у вигляді оленя (стосується машин 2-ї серії). Причому було два види цих накладок-”крапель”. Додамо, що “Волги”-таксі випускалися також в експортному та тропічному виконаннях.

Нижньоклапанний мотор

Протягом перших років випуску “Волга” вироблялася не з “рідним” двигуном, а з модернізованим мотором від ГАЗ-20 “Победа”. Це був конструктивно застарілий агрегат з нижнім розташуванням клапанів, однак форсований і більш потужний (2,42 л, 65 к.с.) у порівнянні з власне мотором ГАЗ-20. Такий двигун монтували паралельно з власне “волгівським”, але найчастіше він зустрічався на модифікаціях таксі.

В принципі, навіть серійна ГАЗ-21 перших випусків (1956 - 1958 рр) – так звана "із зіркою" – являє собою чималу цінність

Отже, ці автомобілі найбільш унікальні, а значить – дорогі. І вони мають інвестиційну привабливість – з часом лише дорожчатимуть.

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