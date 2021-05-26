Автомобіль майже без пробігу, але дещо перероблений.

Ця "Волга" рідко виїжджала з гаража. Вона використовувалась хіба що для кількох весіль та брала участь в автофестивалі. В інший час – стояла в теплому гаражі. Тому стан кузова та механіки можна назвати ідеальним. Власник продає її на ресурсі AutoScout24 за 39 900 євро.

Автомобіль був випущений у 1963 році, а нещодавно його реставрували. На цей процес витратили майже чотири роки. Під час оновлення машину пофарбували в зелений колір, відновили хром та затонували вікна.

Також "Волзі" додали сучасних опцій – протитуманок, MP3- и CD-плеєр, аудіосистему з підтримкою цифрового радіо, USB-вхід, імобілайзер.

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Також модернізували двигун "Волги", додавши у нього деталі від Porsche та підвищили потужність до 116 к.с.