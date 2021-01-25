Борьба с нелегальными АЗС продолжается – в Киеве за 2020 год ликвидировали 23 точки продажи топлива.

В рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли топливом в Киеве в 2020 году демонтировано 23 нелегальных автозаправочных станции. Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления ГФС в Киеве Сергей Кононенко.

Читайте также: Цена автогаза на АЗС выросла почти до 13 гривен за литр

По его словам, из незаконного оборота в столице по итогам прошлого года изъято топлива на сумму свыше 49 млн грн, а в 2021 году – более 6 млн грн. "Мы и дальше будем разрушать схемы продажи фальсифицированных товаров, защищая наших потребителей", – цитирует пресс-служба ГФС Сергея Кононенко.

Напомним, совокупные “потери” бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020 года в Украине, по оценкам экспертов, составляют от 9 до 15 млрд грн. При этом наибольшая доля нелегальной реализации топлива была свойственна сжиженному газу – 35% (524 тыс. т) и дизельному топливу – 19% (1 млн. т). Наименьший "теневой" процент присущ рынку бензина – 13%, или 205 тыс. т.

Кроме того, согласно данным Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), по состоянию на 1 декабря 2020 года в Украине ведут безлицензионную деятельность 103 АЗС, еще 600 станций имеют лицензии, но продолжают работать с грубыми нарушениями законодательства.

Напомним, с декабря 2019 г. по февраль 2020 г. правоохранители проводили кампанию против незаконных пунктов продажи топлива. По итогам первого полугодия 2020 года, правоохранительные и фискальные органы отчитались о закрытии 833 нелегальных станций.