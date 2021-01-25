Боротьба з нелегальними АЗС триває – у Києві за 2020 рік ліквідували 23 точки продажу пального.

У рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним у Києві в 2020 році демонтовано 23 нелегальних автозаправних станції. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДФС у м.Києві Сергій Кононенко.

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За його словами, з незаконного обігу в столиці за підсумками минулого року вилучено пального на суму понад 49 млн грн, а в 2021 році – понад 6 млн грн. "Ми і далі будемо руйнувати схеми продажу фальсифікованих товарів, захищаючи наших споживачів", – цитує прес-служба ДФС Сергія Кононенка.

Нагадаємо, сукупні "втрати" бюджету від діяльності нелегального сегмента паливного ринку за 9 місяців 2020 року в Україні, за оцінками експертів, становлять від 9 до 15 млрд грн. При цьому найбільша частка нелегальної реалізації пального була властива скрапленому газу – 35% (524 тис. т) і дизельному пальному – 19% (1 млн. т). Найменший "тіньової" відсоток притаманний ринку бензину – 13%, або 205 тис. т.

Крім того, згідно з даними Нафтогазової асоціації України (НАУ), станом на 1 грудня 2020 року в Україні ведуть безліцензійну діяльність 103 АЗС, ще 600 станцій мають ліцензії, але продовжують працювати з грубими порушеннями законодавства.

Нагадаємо, з грудня 2019 р. по лютий 2020 р. правоохоронці проводили кампанію проти незаконних пунктів продажу палива. За підсумками першого півріччя 2020 р., правоохоронні й фіскальні органи відзвітували про закриття 833 нелегальних станцій.